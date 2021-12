Booba, SCH, Orelsan... les premiers gros noms du festival des Francofolies 2022

Gros line up pour le festival des Francofolies de la Rochelle.

par Team Mouv'

Pour sa 37ème édition, qui se tiendra à la Rochelle du 13 au 17 juillet, le festival des Francofolies a invité du très beau monde côté rap français dont les premiers noms ont été dévoilés ce jeudi 2 décembre.

La crème du rap français à la Rochelle

Comme chaque année, le festival mise sur des artistes 100% français, mais en 2022 ils ont décidé de recruter les poids lourds du rap français actuel avec notamment Orelsan, une nouvelle fois au sommet avec son album Civilisation qui cartonne comme jamais. Mais aussi Booba, qui n'a pas envie de prendre sa retraite et qui envoie pas mal morceaux quand il le souhaite depuis la sortie d'Ultra. L'incontournable SCH est également de la partie pour ambiancer la foule avec ses punchlines dont il a le secret. Plus discret ces derniers mois, Vald compte bien foutre un joyeux bordel l'été prochain à la Rochelle et on peut compter sur lui. Comme autres artistes de la scène urbaine, Roméo Elvis, Lujipeka, Sofiane Pamart seront également présents à cette édition qui s'annonce historique.

Evidemment, ce ne sont que les premiers noms mais déjà ça fait saliver et on attend impatiemment le line up complet.

