Booba, sa série se confirme...

La série que Booba préparait prend de plus en plus forme.

En mars dernier, pour la promotion de son album ULTRA, le Duc avait dévoilé travailler sur une série. Depuis plus de nouvelle, mais ce jeudi 23 septembre le rappeur a posté une photo qui confirme un peu plus le projet .

"Je bosse sur une série__ . J’écris avec un ami, il écrit plus que moi mais je participe . On a déjà quatre saisons, plus ou moins . . . Je n'ai pas un premier rôle, mais comme ça, je me fais un rôle façonné, parce que je n’ai pas la prétention d’être acteur et je ne cherche pas à être DiCaprio . Donc je me fais un petit rôle sur - mesure où je ne parle pas trop, comme ça je ne fais pas d’erreur. " avait ainsi déclaré Booba sur France 5 dans C Ce Soir. Plus tard dans une interview pour Brut il avait même annoncé que la série allait comporter 4 saisons .

Voici les seules informations que nous avions pour l'heure . Mais B2O vient de publier une photo dans laquelle on le voit entouré d'auteurs, de producteurs ou encore réalisateurs . De plus on aperçoit en arrière plan un écran projeté sur lequel on peut lire "D'après l'idée originale de : Clément Godart ( scénariste et réalisateur ) et Elie Yaffa ( vrai nom de Booba )". Cet aperçu ressemble très fortement au début d'un script et très certainement à celui de la série dont le rappeur de Boulogne parlait en début d'année .

Pour l'instant aucune nouvelle concernant le thème, ni la date de la série n'a été dévoilée . Entre la fin de l'écriture d'une série et sa diffusion il peut s'écouler quelques années. En effet entre les castings, le tournage ou encore le montage l'attente peut encore être longue avant de voir l'œuvre de Booba sur les écrans . Patience donc . . .

