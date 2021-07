Booba : sa fortune estimée dans une nouvelle enquête

Dans son nouveau documentaire, BFMTV a estimé la fortune de Booba.

par Team Mouv'

La fortune de Booba fait évidemment fantasmer tout le rap français . Actif depuis plus de deux décennies dans la musique et dans divers business, le DUC reste très mystérieux sur sa fortune, et n'a jamais réellement communiqué dessus . Il y a quelques mois, c'est M6 qui estimait sa fortune à plus de 185 millions d'euros, avant que l'information ne soit démentie .

Une fortune de 40 et 60 millions de dollars ?

Dans son documentaire Booba, enquête sur un bad boy, BFMTV avance un chiffre : sa fortune serait comprise entre 40 et 60 millions de dollars, rien que ça. Evidemment, il est difficile de savoir si ce chiffre est le bon, et comme à son habitude, Booba n'a pas vraiment confirmé ni réfuté . Le rappeur s'est fendu d'un commentaire à son image : "C’est le estimeeyyy ! ! ! Merci BFM maintenant c’est les impôts qui me attendeeyyyy ! ! ! " Le mystère reste difficile à percer . . .