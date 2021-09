Booba s'exprime sur un feat avec PNL

Invité sur TPMP, le Duc a répond à la question sur un feat avec PNL.

Booba dans Touche Pas à Mon Poste, c'était l'évènement attendu par tous les fans de rap : si celui - ci avait à l'origine été appelé pour parler de Sadek, il a en fait profité de la soirée pour donner son opinion sur les autres figures du rap français . Et selon ses dires, B2O aurait aimé travailler avec PNL .

Alors que Cyril Hanouna enjoignait Booba, lundi 20 septembre, de donner son avis sur l'actualité rap, celui - ci en a profité pour faire part de ses coups de cœur. Et apparemment, les deux frères de Corbeil ont réussi à séduire l'impénétrable Duc de Boulogne .

Un feat Booba et PNL ça aurait fait beaucoup de bruit"

"Un feat Booba et PNL ça aurait fait beaucoup de bruit", a confessé B2O, avant de regretter:"mais ils font pas de feat"__ . De fait, en dehors de leurs team de QLF, les deux frères ont choisi de ne plus faire de feat pour leurs derniers albums .

Une collaboration improbable ?

Booba fan de PNL, une nouvelle ? Pas vraiment, puisqu'en 2018, le rappeur avec déjà félicité Ademo et N . O . S après la sortie de A l'Ammoniaque. Les trois artistes ont finalement beaucoup en commun, au - delà de leur amour du rap : un style novateur, mélodieux, et l'amour de nous en envoyer plein les yeux et les oreilles. Booba s'en amuse lui - même, parlant d'un clip "à 500 000 euros" qui pourrait éventuellement ( on n'y croit pas trop, et lui non plus ) voir le jour .

On sait que le duo de Corbeil a aussi un grand respect pour le Duc, dont l'avis reste considéré comme quasi - sacré dans la scène rap française actuelle . Nul doute que les deux frères seront flattés d'entendre les compliments qui leur ont été adressés . . . en espérant que cela pourrait leur donner des idées .