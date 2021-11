Booba s'excuse auprès de Ninho

Après l'avoir clashé, Booba présente ses excuses à Ninho.

Après avoir lancé un clash avec Ninho, Booba vient de revenir sur ses propos, et s'est excusé auprès de son collègue du rap game .

C'était peut - être le clash de trop : Booba n'avait pas pu s'empêcher de balancer une pique très salée à Ninho, allant jusqu'à le mettre au défi, quand le rappeur de La Vie qu'on Mène avait déclaré en réponse à Maes que son album était "le meilleur" . Ni une, ni deux, B2O était alors grimpé sur ses grands chevaux, envoyant un uppercut à N . I . : "Tu fais un peu trop le fou à mon goût, ça m'agace" .

Une provocation qui escalade

Mais Le Duc ne s'était pas arrêté là, ajoutant non sans sel : "Moi je te dis, tu vas te faire éteindre . Ce que Maes rappe, il le vit, pas comme toi . On sait même pas si t'as déjà fait une GAV . ( . . . ) Maes > Ninho". Une déclaration qui avait fait grand bruit, mais que Ninho avait laissé sans réponse, ce qui a apparemment eu le don de provoquer Booba . Celui - ci lui avait donc proposé un "1 VS 1, morceau pour morceau et fin du débat . "

Cependant, après plusieurs jours sans réponse de Ninho, et au vu de la réaction de beaucoup de fans et même d'artistes agacés par son comportement, Booba a décidé de rétropédaler . Ce dernier a ainsi présenté ses excuses à Ninho, dans un post Twitter qui lui est frontalement adressé : "__je suis un compétiteur donc excuse moi d’avoir voulu affronter “le meilleur rappeur de tous les temps” c’est plus fort que moi . Je comprends ton silence, peut être que je n’ai pas le niveau je me suis emporté . Je voulais juste donner aux fans un peu de piment . # FORCE"__ .

