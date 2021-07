Booba s’en prend violemment à Vegedream après son soutien pour les bleus

Après la défaite des Bleus en huitième de finale de l'euro lundi 28 juin 2021, Vegedream a apporté son soutien à l'équipe de France. Un message qui n'a pas plu à Booba...

La défaite de l'équipe de France face à la Suisse le lundi 28 juin 2021 en a déçu plus d'un, s'en prenant notamment à Kylian Mbappé pour avoir raté son Penalty . Face à cette déferlante à l'encontre du numéro 10 français, Vegedream a tenu à apporter son soutien aux Bleus .

"On vit et on meurt ensemble, d’accord ?"

Sur ses réseaux sociaux, le chanteur s'est adressé à son public en reprochant les critiques émises par les internautes envers l'équipe de France : "Les autres nations nous pointent du doigt pour dire que la France, on est ingrats . Et je vous jure que, pour une fois, ils ont raison . Parce que vous pouvez pas ne pas vous rappeler de ce qu’il s’est passé en 2018 .”

Il rappelle ensuite la joie des français lors de la finale de la coupe du monde avant de conclure : "Malheureusement, cette fois, on a perdu . Kylian a raté . Mais toi, même où tu es là tu rates ton permis, tu as raté même ta vie. Quelqu’un t’a renié ? Personne ne t’a renié ! Alors on vit et on meurt ensemble, d’accord ?” Un message que le duc Booba n'a pas semblé apprécier et qu'il a repris en story Instagram, ponctué d'un"ferme ta gueule".