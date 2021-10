Booba s'en prend à Ninho : "tu fais trop le fou à mon goût"

Sur Instagram, Booba s'en est pris à Ninho.

par Team Mouv'

Booba n'a pas l'intention de mâcher ses mots, et continue de s'en prendre à quelques rappeurs sur Instagram . Sa nouvelle cible du jour, c'est Ninho . Alors que Maes et Ninho s'échangeaient des storys en mettant en avant leur prochain album, Booba s'est immiscé dans le débat en prenant parti contre Ninho .

"Tu vas te faire éteindre"

Sur un ton ironique, Maes expliquait que son nouvel album serait meilleur que celui de Ninho, et inversement du côté du rappeur de Rec 118 . Mais Booba ne plaisante pas, et sa story ne semble pas ironique. Selon le Duc, le nouvel album de Maes sera au dessus de celui de Ninho. C'est avec des mots durs qu'il s'adresse à Ninho : "Tu fais un peu trop le fou à mon goût, ça m'agace . "

Avant de poursuivre : "Moi je te dis, tu vas te faire éteindre . Ce que Maes rappe, il le vit, pas comme toi . On sait même pas si t'as déjà fait une GAV . Et ça n'engage que moi, Maes n'a rien à voir avec ce post . " Avant de conclure par un simple "Maes > Ninho . "

Ces mots de Booba risquent de faire beaucoup de bruit, alors qu'il s'en prend à l'un des rappeurs les plus populaires du game . Dans une story suivante, Booba poursuit en se rappelant qu'il avait passé une soirée en loge avec Ninho : "Ce soir - là, t'étais dans mes loges et je t'expliquais comment transformer un morceau en hit, et là tu veux tous nous éteindre [ . . . ] Il s'agit de doser c'est tout, force pour ton album, tu vas éteindre personne, sauf la lumière avant de dormir" .

Pour l'instant, Ninho n'a pas répondu, et ce n'est pas sûr qu'il le fera .

La story Instagram de Booba adressée à Ninho