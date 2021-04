Booba s'ambiance avec sa fille sur "La Kiffance" de Naps

Booba valide fort l'un des derniers hits de Naps.

par Team Mouv'

Toujours actif sur les réseaux, Booba qui s'amuse souvent à clasher d'autres rappeurs, sait aussi donner de la force à d'autres artistes et pas qu'à ses poulains du 92i . Le Duc vient d'envoyer de la grosse force à Naps.

Une validation de prestige

En pleine promotion de son dernier album Les Mains faites pour l'or dévoilé le 2 avril, le rappeur marseillais a reçu un soutien de taille et inattendu de B2O qui a kiffé comme jamais "la vraie vibe" de son titre _La Kiffance ._Dans ses stories, il a validé le hit de Naps et en plus il a carrément fait une vidéo en écoutant le morceau dans sa voiture . Visiblement sa fille Luna, qui bouge la tête timidement semble quand même avoir validé La kiffance même si elle ne comprend pas les paroles .

Booba - capture story Instagram

Ok, prépare les valises, ma jolie

Miami x Marseille

Une beau coup de projecteur pour Naps qui a fait des bons scores en première semaine : 13 622 ( exemplaires équivalent ) , et qui c'est sûr avec cet album va nous faire danser tout l'été, si les restrictions sanitaires sont levées . . . On imagine d'ailleurs que Booba et sa fille, doivent écouter ça en boucle chez eux à Miami et s'ambiancer comme jamais avec la vibe marseillaise .