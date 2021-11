Booba réussit son pari : ses 25 000 NFT ont été vendus

Booba vend la totalité de ses NTF et annonce la sortie du clip.

par Team Mouv'

Booba et le succès c'est une histoire qui n'en finit pas. L'auteur du récent Geronimo s'est récemment lancé dans les NFT et c'est une nouvelle réussite pour celui qui avant annoncé sortir de sa retraite en avril dernier.

Booba

Mardi 2 novembre, le Duc de Boulogne annonçait la sortie d'un nouveau clip exclusivement disponible en NFT. Les ventes ont commencé le lendemain à 10h et en une heure le morceau avait déjà rapporté plus de 160 000 de dollars. 2 000 NFT sur 25 000 étaient déjà partis et ce samedi 6 novembre B2O a annoncé que tous avaient été vendus.

Booba a donc publié un post dans lequel il informe les 25 000 détenteurs des NFT que le clip sera disponible à partir de 18h ce lundi 8 novembre. TN, le nom de ce nouveau titre, sera uniquement consommable par les chanceux ayant payé pour ce bien privé. Pour les autres, ils pourront se consoler avec le récent morceau, Léo Messi, sorti ce vendredi 5 novembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Au total, l’opération a généré un chiffre d’affaires de 150 Ethers (ETH), soit 564 000 € au cours actuel. Lancée en 2015, la cryptomonnaie Ether (ETH) a vu sa valeur être multipliée par 10 au cours de l’année passée…