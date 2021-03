Booba réalise le meilleur démarrage au monde avec "ULTRA" sur Spotify

Le dernier album de Booba, "ULTRA", a réalisé le meilleur démarrage au monde sur Spotify.

par Team Mouv'

Quatre jours après la sortie de l'album ULTRA de Booba, le 5 mars 2021, le projet cumule déjà un sacré nombre d'écoutes. En 24h, ULTRA comptabilisait 9,2 millions de streams sur Spotify, 5,1 millions le deuxième jour pour un total de 14,3 millions de streams sur 48h. Toutes ces écoutes se sont traduites par un exploit de taille.

C'est un tweet du compte Spotify Charts, repéré par le média Ventes Rap, qui a annoncé qu'ULTRA avait réalisé le meilleur démarrage d'album au monde entre le 5 et le 7 mars 2021. Dans ce top 10, on retrouve aussi l'album d'ElGrandeToto, Caméléon, en 6ème position, et celui de Tory Lanez Playboy à la dixième place .

Le 10ème album de B20 a sans aucun doute possible su conquérir le monde . En atteste notamment la campagne d'affichage de l'album qui a mené la cover d'ULTRA jusqu'aux gigantesques panneaux lumineux cultissimes de Times Square à New York. Un article à ce sujet est disponible juste ici :