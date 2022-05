Booba réagit à l'annonce de la retraite de Sinik

Sur Instagram, Booba a réagi suite à l'annonce de la retraite musicale de Sinik.

par Team Mouv'

Après avoir dévoilé son album Niksi, le rappeur des Ulis a annoncé à ses fans qu'il prenait sa retraite. Une retraite après plus de 20 ans de carrière et d'immenses succès. Et comme toujours, Booba n'était pas très loin pour réagir à cette annonce de Sinik.

Booba nargue Sinik sur sa longévité

Avec son compte OKLM sur Instagram, Booba a réagi très simplement à cette retraite. Il a partagé une capture d'écran de Google Actualités, sur laquelle on voit deux informations : "Sinik prend sa retraite" suivie de "Le concert de Booba au Stade de France est complet". Le rappeur du 92i ajoute en : "Sur la durée", comme pour taquiner son meilleur ennemi.

En gros, Booba nargue Sinik et lui fait comprendre que sa longévité dans le rap est supérieure. Une petite pique qui ne risque pas de déstabiliser l'auteur d'Une époque formidable qui semble bien loin de ce clash, et qui a arrêté de se préoccuper de Booba depuis longtemps.