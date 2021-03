Booba prédit les ventes de son dernier album "ULTRA"

L'album "ULTRA" de Booba sortira ce vendredi 5 mars. En attendant, les internautes se livrent à des paris sur les chiffres que réalisera ce projet !

par Team Mouv'

C'est l'un des projets les plus attendus de ce début d'année 2021 . Après avoir dévoilé la date de sortie, des extraits, la tracklist, la cover, Booba se livre maintenant à des pronostics sur la réussite de son prochain et dernier album à venir : ULTRA.

80K . Que en streaming .

C'est sur Instagram que le duc de Boulogne a partagé des stories dans lesquelles il met en avant un débat Twitter où des internautes parient sur le nombre de ventes d'ULTRA en première semaine. Une première personne lance le chiffre de 70 000 . Dans les réponses à ce tweet, les chiffres varient globalement entre 45 000 et 80 000 . Booba, lui, penche pour 80K. "Que en streaming" précise - t - il immédiatement dans la story suivante .

Capture d'écran story Instagram @lapiraterieofficial

Platine en une semaine ?

Une chose est sure, ce projet déchaîne les passions et les ratpis semblent persuadés de la réussite de celui - ci . Dans une autre story, le duc partage une conversation en message privé avec un internaute qui prédit qu'ULTRA sera disque de platine en une semaine . Là - dessus, Booba se montre plus prudent . Mais l'attente touche à sa fin : le projet sortira ce vendredi 5 mars, et on sera vite fixés !

Capture d'écran story Instagram @lapiraterieofficial

ULTRA sortira d'abord en streaming le 5 mars, et les ventes en physique suivront avec les CD et CD collectors expédiés à partir du 30 mars .