Booba obtient son premier disque de diamant avec "Trône"

"Trône" de Booba a été certifié disque de diamant.

par Team Mouv'

Sorti en décembre 2017, l'album Trône de Booba vient d'être certifié disque de diamant. Le premier en 20 ans de carrière solo.

Le Graal est enfin là

Avec l'équivalent de plus de 500 000 ventes, l'album Trône de Booba, sorti il y a un peu plus de 4 ans, vient tout juste d'être certifié disque de diamant. Une consécration pour un des papas du rap français qui aura dû attendre plus de 20 ans après la sortie de son premier album Temps Mort, pour le voir arriver.

En effet, ce mercredi 20 avril 2022 restera surement gravé dans la mémoire de B2O, qui vient d'annoncer sur ses réseaux sociaux cette nouvelle certification et pas des moindres puisque celle-ci permet à Kopp de devenir diamantaire et de couronner comme il se doit une des plus grandes carrières du rap français.

Et ce succès, il le doit également à ses fans, la piraterie, qu'il a tenu à remercier en légende de son post pour le soutien irréprochable depuis toutes ces années "Le diamant est éternel mais pas la mariée. Merci du soutien absolu que vous avez porté au 92i pendant ces longues années… on s’est fait tout seuls, sans music award sans soutien à l’extrême droite sans feat avec Fatal bazouka sans peur sans plier sans regrets. Merci infiniment et que la force soit avec nous. La piraterie n’est jamais finie. #TRÔNE 🏴‍☠️"

Félicitations et longue vie au Duc !