Booba : "Mona Lisa" feat JSX est certifié single de diamant

13ème single de diamant pour le Duczer grâce à son feat avec JSX.

par Team Mouv'

Le hit Mona Lisa de Booba et JSX avait été dévoilé quelques jours avant la sortie d'ULTRA, le dernier album du Duczer disponible depuis le 5 mars 2021. Aujourd'hui on apprend sans trop de surprise que le single vient de passer un gros cap symbolique : la barre des 50 000 000 millions d'équivalents de ventes ! Cette information a été repérée par le média spécialisé Rap Fr Actus.

Mona Lisa récolte le diamant

Disponible depuis 5 mois, le clip Mona Lisa disponible sur YouTube cumule à lui seul plus de 47 000 000 de vues . Extrait d'ULTRA, ce hit vient de permettre au Duc de décrocher son 13ème disque de diamant aux côtés de JSX, un jeune soldat fraîchement signé 92i avec lequel Kopp collabore régulièrement depuis . Ensemble, ils viennent de dévoiler le clip animé de GTA, leur dernière collab' .

Booba feat JSX : le duo qui gagne

Pour l'heure, JSX et Booba comptabilisent déjà 3 collaborations réussies. La premier single s'intitule POMPEII et est disponible depuis le 11 janvier 2021. Mona Lisa est venu ensuite et GTA est venu compléter ces deux premières collabs .