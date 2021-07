Booba met en vente 10 bustes de lui à 2500€

Si vous aviez toujours rêvé d’avoir une statue de Booba chez vous, c’est maintenant possible.

par Team Mouv'

Avec près de vingt ans de carrière, y a t - il quelque chose que Booba ne puisse pas se permettre ? Il faut croire que non puisque ce dernier se prépare à commercialiser des bustes à son effigie .

Une statue de B20 dans son salon

Non vous ne rêvez pas, vous pourrez bientôt avoir une statue de B2O dans votre salon si vous le souhaitez . Comme le rapportent certains médias, il s’agira d’une édition limitée à 10 exemplaires : une dizaine de bustes seront donc disponibles pour les fans les plus impliqués, pour la modique somme de 2500€ par pièce. Une somme qui risque d’en refroidir plus d’un . Chaque buste mesure environ 45 cm et pèse 13kg et sera accompagné d’un certificat d’authenticité . La vente privée sera uniquement accessible sur inscription .

