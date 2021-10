Booba menace Damso et les autres rappeurs : "ne sors rien"

Le Duc a réagi au retour en studio de Damso, et l’a menacé de ne "rien sortir".

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, Damso a été aperçu en studio avec Kalash et Hamza. De quoi réjouir les fans de rap français, sauf un : Booba a conseillé à son meilleur ennemi de "ne rien sortir".

Booba n'est pas de ceux qui pardonnent facilement, on le sait . Rancunier et bagarreur, B2O a plus d'un clash dans le game, et c'est même devenu une de ses marques de fabrique . Mais si le Duc a bien un ennemi juré, c'est son ancien poulain, Damso . Dès qu'il a appris que son rival était de retour en studio, Booba s'est fendu d'une story bien piquante .

D'amis à rivaux

Booba et Damso, c'est une longue histoire d'amitié puis de rivalité . D'abord élèves et mentors, puis amis, ils sont rapidement passés en clash, et Booba ne se prive pas d'envoyer des piques à son ancien allié dès qu'il en a l'occasion . Après avoir tout de même reconnu le talent du rappeur belge, Booba a finalement déclaré que Qalf était "de la merde"__, allant jusqu'à nier toute musicalité dans le travail de Damso .

Booba - story issue de son compte officiel

Alors que ce dernier, relativement mutique sur le sujet, est retourné en studio, B2O a explosé . En story, il identifie Damso et lance : "Bah alors toi sors rien j'te l'conseil d'ailleurs j'le conseil à beaucoup de monde . . . " ( sic ) . Une beau coup droit typique du Duc, auquel Damso n'a pas répondu pour le moment . Quand on connaît le rappeur belge, on sait que celui - ci a tendance à esquiver les droites et ne pas répondre, jouant la carte de l'ignorance, ce qui doit sans doute exaspérer le Duc .

Malgré l'oreille critique hors du commun de Booba, si on l'écoute, peu de rappeurs français actuels sont écoutables, et c'est encore plus vrai quand il s'agit de ses anciens poulains . Une déclaration qui ne surprend pas donc, et qui vient s'ajouter au palmarès de clash détenu, et sans doute encore pour longtemps, par le rappeur de Boulbi .