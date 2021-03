Booba réalise le meilleur démarrage de 2021... juste avec le streaming

Les chiffres pour la première semaine de l'album "ULTRA" de Booba, sont disponibles !

par Team Mouv'

Nous sommes le 12 mars 2021, cela fait exactement une semaine que le dixième album on ne peut plus attendu de Booba, ULTRA, est sorti . Ce projet avait suscité de nombreux paris autour du nombre de ventes, et on a désormais le chiffre .

Meilleur démarrage . . . rien qu'avec le streaming

C'est le médias RapFrActus qui a déniché le nombre exact . Sur Twitter, ils ont annoncé que le nombre d'équivalents vente d'ULTRA s'élevait à pas moins de 39 118 exemplaires . . . seulement en streaming . À noter que du côté des albums physiques, les CDs et CDs collectors, seront expédiés à partir du 30 mars . Si on est en deçà de certaines prédictions, ce chiffre est très solide et témoigne de la réussite de cet album qui effectue le meilleur démarrage de l'année 2021 !

On n'oublie pas qu'il y a quelques jours, c'est la plateforme de streaming Spotify qui annonçait qu'ULTRA avait réalisé le meilleur démarrage au monde la semaine de sa sortie ! Les affiches de l'album se sont d'ailleurs frayées un chemin jusqu'à Times Square, à New York ! Et si vous n'avez pas encore écouté ULTRA, un article à ce sujet est dispo juste ici :