Booba : le feat attendu avec Maes confirmé

À mesure que la date de sortie d'"Ultra", l'album à venir de Booba, approche, les annonces de feats tombent. Cette fois-ci, le duc a annoncé une collaboration avec Maes.

par Team Mouv'

Le suspens est à son comble . Deux semaines avant la sortie du on ne peut plus attendu album de Booba Ultra ( prévu pour le 5 mars ) , c'est en toute logique que l'un des featurings les plus désirés et attendus vient d'être annoncé . . . On parle bien sur de celui qui réunira le duc et Maes.

"VVV" sera bien sur "Ultra"

C'est la fille de Booba elle - même qui avait fait la demande pour son père, avec un "bonjour Maes" dont on se souviendra longtemps et qui a du briser plus d'un coeur . C'est désormais officiel, le feat intitulé VVV figurera bel et bien sur Ultra, dixième album de la longue carrière de B2O . Après des morceaux en commun comme Madrina ou Blanche, on a très hâte de voir ce que les deux artistes à l'alchimie indiscutable ont en stock pour nous .

Cette annonce a bien sur suscité son lot d'excitation. Que ce soit sur Twitter ou dans la section commentaires du post instagram annonçant la nouvelle, les fans du duc de Boulogne et du rappeur de Sevran expriment leur impatience ! "Ultra va en choquer plus d’un", résume l'un d'eux .