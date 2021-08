Booba lance un programme de fitness "ULTRA"

Il sera bientôt possible d'être ultra musclé comme Booba !

par Team Mouv'

Si vous aviez toujours admiré le physique et la carrure de gladiateur de Booba et rêviez secrètement de découvrir sa routine sportive, c'est maintenant possible puisque ce dernier va lancer son programme fitness .

Musclé comme Booba

C'est sur son compte Instagram non officiel que le Duc a présenté ce nouveau projet : un programme spécial "ULTRA ou les secrets de la Ducance" comme on peut lire dans la légende . Pour établir ce programme, le rappeur s'est associé à Tomas Garcia, un entraîneur sportif personnel pour le lancement prochain de Garcia - Way, un site web dédié aux programmes fitness . Les pirates les plus assidus et motivés pourront donc découvrir le programme "ULTRA" et adopter la routine de leur rappeur préféré dès ce vendredi 6 aout ! Sur une période intense de 30 jours, il sera possible de se développer comme Booba, le programme comprend également des conseils en nutrition .

On ne sait pas pour l'instant si l'accès au programme comprend un abonnement, mais une chose est sûre la piraterie n'est jamais finie pour B20 !