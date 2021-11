Booba lance un gros défi à Ninho

Booba n'a pas fini d'interpeller Ninho et il lui lance désormais un défi.

par Team Mouv'

Il y a quelques jours, Booba avait pris Ninho à parti, en lui reprochant de faire "trop le fou à son goût". Depuis, le rappeur de Rec 118 n'a pas répondu aux messages de Booba, mais c'est le DUC qui a relancé l'histoire.

En réagissant à une vidéo, Booba a proposé un nouveau défi à Ninho : il lui propose un un contre un, sur un duel de morceaux. : "Ninho, quand je vois des mecs comme ça, prendre tes patins pour rien alors que j'ai juste réagi à ton auto-proclamation, ça me chauffe les oreilles." avant d'ajouter : "Du coup, je te propose un 1 VS 1, morceau pour morceau et fin du débat."

Si Ninho n'a pas répondu à cette proposition, Booba a apporté une conclusion assez stricte : "Si tu refuses, tu ne peux pas te proclamer "king", "boss" ou quoi que ce soit. J'attends la date, le jour. Bienvenue dans l'impasse nwar."

Reste à savoir si Ninho va se prêter au jeu, ça pourrait donner une confrontation musicale légendaire.

{% embed instagram https://www.instagram.com/p/CVqWeGHrZpv/ %}