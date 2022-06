Booba lâche une nouvelle version de son titre "Pablo" avec Maes

Booba a diffusé le morceau inédit "Pablo" featuring Maes.

par Team Mouv'

Booba très actif sur son compte Twitter pour d'autres sujets que la musique, a dévoilé un nouvel inédit.

Enfin nouveau, pas vraiment, puisqu'il s'agit d'une nouvelle version de son titre Pablo qu'il avait déjà dévoilé en janvier dernier. Le morceau avait créée des embrouilles entre son ancien protégé Maes et lui puisque les deux artistes se sont disputés les droits du morceau pour qu'au final B2O le sorte. Sur Instagram, Maes et Booba, les deux anciens alliés, se sont embrouillés via story interposées.

Le morceau de la discorde ... et de la réconciliation ?

Booba avait donc sorti le morceau sans la présence de Maes sur les plateformes de streaming et il a décidé d'enfin dévoiler la version avec le rappeur de Sevran mais sur Twitter et au complet :

Le morceau dure 2 minutes 19 et on peut y voir dans la vidéo des images d'archives de Pablo Escobar, trafiquant de drogue devenu culte dans la pop culture.

Une sortie qui peut peut-être signer la réconciliation entre les deux artistes qui nous on gratifié de hits en duo comme Madrina ou Blanche ? Hypothèse peu probable puisque Booba n'a pas mentionné Maes sur le tweet ou sur la vidéo....