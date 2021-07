Booba lâche un extrait d'un inédit en mode énervé

C'est au volant de sa voiture que B2O nous dévoile un extrait inédit.

par Team Mouv'

Booba est en forme et s'amuse à dévoiler un paquet singles depuis sa supposée "retraite" . Pour ne pas perdre le rythme, il vient de dévoiler un extrait inédit d'un nouveau morceau au volant de sa voiture .

En mode énervé

C'est sur son compte Instagram non - officiel que le roi des pirates a balancé l'info : une simple vidéo d'une minute dans laquelle on comprend qu'il est au volant de sa voiture ( on rappelle qu'il est dangereux d'utiliser son téléphone en voiture ! ) Il s'agit donc d'un extrait inédit pour le plus grand bonheur des pirates et contrairement à Dragon, qui ressemblait plus à une petite douceur, là le rappeur de Boubli rappe en mode énervé. Les fans de la première heure vont être refaits . Pour accompagner la vidéo, une simple légende indique "CUL AIR" .

Comme on peut s'y attendre, B20 joue encore la carte du mystère et aucune information sur le morceau, à savoir un titre ou une possible date de sortie n'a été dévoilée, mais vu son récent rythme de croisière, ça devrait surement sortir au courant de l'été .