Booba : juste après la sortie de "Variant", il partage déjà un extrait d'un inédit

Booba prend aucune pause et balance un extrait d'un nouveau morceau sur ses réseaux sociaux.

par Team Mouv'

Seulement trois jours après la sortie du titre Variant, Booba est infatigable et nous montre un extrait d'un nouveau son exclusif .

Une "retraite" très productive

Depuis qu'il a annoncé sa retraite d'album, on a droit à un rythme de production musicale incroyable de la part du Duczer . Il y a quelques jours, il diffuse son dernier morceau Variant sur YouTube et la vidéo sans clip comptabilise déjà plus d'un million de vues . Mais B2O ne s'arrête pas là : ce 3 septembre 2021, c'est sur Tik Tok qu'il dévoile quelques secondes d'un nouveau titre .

On distingue quelques notes de piano et sa voix : "Les signes de fin sont là, moi je suis prêt" . Si la prod a l'air moins sombre que celle de Variant, on découvre que Booba reprend le thème de l'apocalypse . On espère qu'il va bientôt balancer la totalité du titre pour découvrir la suite des punchlines !