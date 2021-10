Booba jubile après la panne d'Instagram et taille les influenceurs : "les sans talents"

Booba a profité de la panne d'Instagram pour tacler les influenceurs qu'il appelle "les sans talents".

La panne mondiale de Facebook ce mardi 4 octobre pendant plusieurs heures a touché ses filiales comme Instagram et Whatsapp, le monde entier s'est donc rabattu sur Twitter pour rester connecté et on peut dire que c'était hilarant . Il y en a un qui n'a pas manqué de sortir son humour corrosif : Booba. Sa cible ? Les influenceurs en panique pendant le shutdown !

Les influenceurs dans le viseur

Pendant près de 6 heures les internautes n'ont pas pu se connecter aux réseaux sociaux appartenant au milliardaire, c'est d'ailleurs le plus gros bug qu'a connu les firmes de Mark Zuckerberg .

Lors de cette panne, Twitter a raflé toute la lumière et pendant ce shutdown les memes et les blagues étaient à mourir de rire sur le réseau à l'oiseau bleu . Booba n'a pas hésité à tirer à balles réelles sur les influenceurs qui dépendent d'Instagram .

Ce lundi 4 septembre, le Duc en a profité pour tailler les influenceurs dans un tweet vidéo . A bord de sa gova avec ses enfants à l'arrière, il lâche : "Alors bande de m * rde . Alors on peut plus mythoner là ! " Il rajoute une couche sans pression : "Les sans talents ! L'influencement ça dit quoi ? Quel bail ?" .

En légende de la vidéo il affirme : "La vie en vrai j’espère ça va rester comme ça ! ! ! On verra qui est qui". Le roi de la piraterie a mis 0 filtre !

