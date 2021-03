Booba : "Je pense que dans le monde, il n'y a pas de rappeurs qui ont accompli ça"

Dans la première partie de son interview pour Brut, Booba n'a pas mâché ses mots.

par Team Mouv'

"Ultra ça me définit un peu, c'est les extrêmes . " explique Booba dans la première partie de son interview Brut publiée mercredi 4 mars . Et c'est vrai que sur bien des sujets, le Duc de Boulogne ne connait toujours pas la langue de bois. Interviewé par Camille Diao, il s'est confié sur son prochain et dernier album, Ultra, ainsi que sur sa carrière et sur sa longévité exceptionnelle . Il a également abordé des thèmes tels que la mort de George Floyd, le confinement et la pandémie de coronavirus, ainsi que son amour pour la langue française .

Même lui n'y croit pas

"Est - ce que ça t'étonne d'être toujours là ?" demande la journaliste . "Ah oui ! J'crois que j'ai un Guiness . . . j’ai un record mondial je crois, vu mon âge et vu que je suis toujours numéro 1" explique le Duczer en réponse . A 44 ans, il s’apprête à livrer son dernier album après un parcours quasi sans faute commencé en 2002 avec Temps Mort et "Je pense que dans le monde__, il n'y a pas de rappeurs qui ont accompli ça ." affirme Booba .

Jay - Z tout pourri ? !

Pour justifier le fait qu'il soit le seul rappeur au monde à avoir une si grande longévité, Booba prend l'exemple de Jay - Z . Et visiblement, Kopp n'est pas vraiment fan du dernier projet du rappeur américain, 4:44, sorti en 2017 . "Jay - Z son dernier album par exemple, il est tout pourri, personne ne l'écoute . Donc j'crois que je suis le seul" lance t - il, au calme . . . Pas sur que tout le monde soit d'accord avec cette phrase .

Dernière ligne droite

A quelques heures de la sortie d'Ultra, les fans du Duczer attendent impatiemment de pouvoir se plonger dans le dernier album du rappeur le plus influent de sa génération . Lui de son côté se dit confiant . Il y a quelques jours, il s'amusait même à faire des prédictions sur les scores de streaming de son projet . "80k . Que streaming . " annoncait -il . Pour réaliser ces chiffres, il compte bien promouvoir le projet comme jamais avec ce type d'interviews . Ce jeudi 4 mars au soir, il sera l'invité de Cyril Hanouna dans TPMP sur C8 ! Et là aussi, le D . U . C a prévenu qu'il venait pour briser des records.

Un morceau et un clip à 16h

Sur sa page secondaire ( depuis son bannissement d'Instagram avec son compte principal ) , Booba vient également d'annoncer la sortie d'un son clippé ce jeudi 4 mars. Il s'agit du morceau Mona Lisa qui a été enregistré en featuring entre Booba et JSX dont le clip sera disponible à 16h .