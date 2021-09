Booba invite Kaaris à rapper sur le classique "Kalash" dans son prochain showcase

L’ancien de Lunatic a proposé à son iconique rival de revenir sur scène avec lui pour chanter leur featuring mythique.

par Team Mouv'

Mercredi 8 septembre, à la surprise de tous ses fans, Booba a repartagé sur Instagram une story de Kaaris. Encore plus étonnant, celui - ci a proposé à son éternel rival de venir rapper avec lui sur la scène du Bridge le 11 septembre. En pleine tournée de showcases en France avant de partir pour la Belgique et Dubaï, le Duc de Boulogne semble vouloir trouver le chemin de la paix .

Une invitation impromptue

Avec B2O, on sait qu’on n’est jamais au bout de nos surprises . Mais le Duc nous a pris au dépourvu hier en postant en story à l’attention de Kaaris, pour l’inviter à son prochain showcase .

J'suis dans un mood de paix

"Viens au show le 11 on fait Kalash et on a le vaccin contre le showvid - 19 c’est plein à craquer", écrit Booba en identifiant son célèbre rival, avant d’ajouter "Marion ( l’actuelle petite - amie de Kaaris, NDLR) est la bienvenue aussi".

Screenshot - Story de Booba

Si, a priori, le geste semble tellement inattendu qu'il semble ironique, l’ancien de Lunatic dit être dans "un mood de paix". Après avoir donné des conseils à Sadek, Booba souhaite peut - être se détacher de son image de bagarreur. Le Duc, par cette story, s’attribue d’ailleurs finalement le bon rôle – celui de l'homme mature qui a appris à pardonner .

On suppose que Kaaris ne répondra pas à l’invitation, qui paraît assez improbable pour être une potentielle provocation . Mais on imagine bien que le retour des deux anciens amis sur scène ferait un vrai carton, et on espère qu’un jour on entendra de nouveau les deux rappeurs intepréter Kalash ensemble .