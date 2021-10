Booba félicite Lacrim pour son gros couplet sur "Loi de la calle"

Booba donne de la force à Lacrim et le félicite pour son récent couplet sur le morceau "Loi de la calle"

par Team Mouv'

Le Classico Organisé se dévoile avec un premier extrait, intitulé Loi de la calle. Le morceau réunit Jul, Alonzo, Niro, DA Uzi, Kofs, Mister You, Le Rat Luciano et Lacrim . Et justement, sur ses réseaux, Booba a complètement validé le couplet de Lacrim .

Auteur du premier couplet qui ouvre le titre, le rappeur parisien kicke comme il le fait si bien, avec un flow percutant et des rimes aiguisées : "J'sais qu'la musique, c'est comme la drogue : tout ça, ça dure qu'un temps . À chaque contrat, j'leur prends trois millions, fils de p', j'ai pas vingt ans" .

Booba valide le niveau de Lacrim

C'est dans sa story Instagram que Booba a donné de la force à Lacrim, en déclarant : "Lacrim, j'y croyais plus, je vais te pas mentir . " À travers cette phrase, on sent que Booba est honnête avec son homologue, avec qui il avait partagé l'affiche sur Oh bah oui, en 2017 . En tout cas, la performance de Lacrim permet de nous mettre l'eau à la bouche, alors que le rappeur dévoilera son opus Persona Non Grata en fin d'année .