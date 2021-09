Booba fataliste sur le morceau "Variant" : "J'prédis la fin comme roi Inca"

Booba ne s'arrête plus et sort son nouveau single "Variant".

par Team Mouv'

Cette année 2021 a été très riche pour B20 et il est de retour avec un nouveau titre intitulé Variant . Il nous a bien teasé ce morceau pendant une semaine sur les réseaux sociaux . Sorti ce 3 septembre 2021 à minuit pile, difficile de dormir après l’avoir écouté . Le son est vif et très politique : “Votez “rate - pi” qu’on en finisse”, ça donne le ton !

“Bateau pirate est éternel”

Le rappeur de Boulogne est surement le retraité le plus actif et enchaine les nouveaux tracks depuis la sortie de son dernier album Ultra. Il a sorti au mois de juillet le single Dragon et montre qu’il n’est pas affaiblit et balance un nouveau titre pour la rentrée . Fataliste, le Duczer fait tomber les masques et sort des punchlines pour dénoncer les maux de la société et le monde qui part en cacahuètes ( pour rester poli ) : les entreprises, les politiques, “les Talibans, le Klu Klux Klan” . . . et la liste est longue !

Sur ce son, Booba a l’air immunisé contre la langue de bois et nous sort une ambiance apocalyptique . L'instru signée Da Over est bien bresom et contaminé par la piraterie le son s’écoute en boucle !

La paix, c'est beau" : j'y ai jamais cru, la paix dans l'monde : j'l'ai jamais vue

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Dans les commentaires YouTube les pirates valident le nouveau B2O “J'avais le covid mais en écoutant ça je suis guéri wlh Boulbi c'est le meilleur au monde one love mon sinc” ; “Excellent . . . une pure osmose entre l'instru et les punchlines__” . Alors est - ce que le Duc a mis tout le monde d’accord ?