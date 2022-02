Booba fait une mystérieuse déclaration sur son album "Temps Mort"

Booba a dévoilé en story Instagram une vieille photo accompagnée d'une légende mystérieuse.

par Team Mouv'

Comme à son habitude très actif sur les réseaux sociaux, Booba vient de partager une mystérieuse photo faisant peut-être office d'un teasing.

Le Duc compte "terminer par le commencement"

Habitué à utiliser ses réseaux sociaux pour valider un artiste comme récemment Benjamin Epps ou pour le clasher, Booba a récemment fêté les 20 ans de son premier album solo Temps Mort qui a vu le jour en 2002. Deux décennies plus tard, le constat est là : ce projet fascine toujours autant et continue de déchaîner les passions.

Alors qu'il est aujourd'hui désigné comme un pilier du rap français, B2O avait annoncé il y a un an vouloir se retirer du game avant de revenir sur sa décision et de sortir son album Ultra le 5 mars 2021. Cependant, cette décision pourrait finalement bien voir le jour. En effet, ce jeudi 10 janvier, Kopp a publié en story Instagram du compte OKLM (qu'il utilise maintenant comme son compte), une photo datant de l'époque de Temps Mort, accompagnée d'une légende pour le moins ambiguë puisque le rappeur indique "On va terminer par le commencement…"

Capture d'écran story Instagram de Booba

Une nouvelle prise de parole qui nourrit de nouvelles rumeurs et qui laisse entendre la possibilité pour le rappeur du 92, de sortir prochainement ce qui pourrait être son dernier projet.