Le clash avec Booba fait-il vraiment grimper les ventes de VALD ?

Depuis la sortie de l'album V, Booba et VALD sont en guerre ouverte sur les réseaux sociaux. Vald affirme que cette guerre est bénéfique pour les ventes de son projet, mais qu'en est-il vraiment ?

Depuis la sortie de "V", la guerre est déclarée. Lancée par des protestations de Booba vis-à-vis des chiffres de ventes de l'album du rappeur d'Aulnay-sous-Bois, le clash a pris des proportions. En troll invétéré, VALD se vante d'être quoi qu'il en soit gagnant du beef, "merci pour la promo" répète-t-il sur les réseaux sociaux, affirmant que toute cette actualité est positif pour ses ventes. S'il est vrai que les deux rappeurs sont constants dans les tops tendances Twitter, qu'en est-il des ventes de l'album ? Le média Interlude s'est penché sur la question.

Dans cette étude, le média rap a croisé plusieurs données : le nombre d'abonnés de VALD sur les réseaux ; son nombre de vues sur YouTube, et le nombre de streams sur les cinq morceaux les plus écoutés de l'album V.

Un boom sur les réseaux sociaux

Sur les trois graphiques présentés par Interlude, on identifie bien la corrélation entre le nombre de ventes sur les pages Twitter et Instagram du V et les rebondissements du clash. En ce sens, les pics de Vald sur la visibilité que lui apporte Booba sont légitimes. C'est son compte Instagram, à travers lequel le rappeur répond au Duc qui connaît le plus gros boom. Depuis le début du clash, son compte a vu son nombre de nouveaux followers quotidien exploser, avec des pics à plus de 25 000 nouveaux abonnements entre le 17 et le 22 février. Mais de là à affirmer que les écoutes sur son album bénéficient également du clash, la situation est plus complexe.

Des streams qui stagnent

En effet, les cinq morceaux les plus écoutés de l'album ne semblent pas réellement profiter du buzz. On voit que pour les sons Anunnaki ; Pandémie ; Maudit ; Le faux le fer et Péon, les courbes sont assez similaires. Elles suivent la pente descendante classique des écoutes qui suivent la sortie d'un nouvel album. Il semble donc que l'on ne puisse pas voir le réel impact du beef sur les écoutes de l'album.

La fin du clash pour bientôt ?

Dans un tweet du 21 février, le V a déclaré vouloir en finir avec ce beef : "Desolé pour cette pollution des réseaux ces derniers jours avec ce spectacle PRIMITIF je me devais de rectifier l’horrible". Booba de son côté, ne semble pas décidé à lâcher l'affaire et s'attaque désormais exclusivement au père de VALD. Jusqu'où la guerre virtuelle entre les artistes ira-t-elle ? Affaire à suivre.