Booba explose les compteurs avec son nouveau single "Variant"

Le Duc de Boulogne a créé la surprise en sortant un nouveau titre au nom plus que symbolique "Variant". Un single qui aura su se projeter n°1 des ventes sur Apple Music.

Le 3 septembre, le rappeur a offert à ses fans un single imprévu, dans lequel il aborde les nombreux sujets actuellement au cœur du débat public . En à peine trois jours, le titre a atteint le million de vues sur Youtube et se place actuellement en tête des ventes sur la plateforme de streaming d’Apple .

Retraité, Booba ? Si le rappeur de 44 ans avait annoncé que l’album Ultra, sorti en mars, serait son dernier projet, il n'hésite pas à envoyer plein de titres pour le plaisir . Après Ultra en mars, le rappeur a sorti plusieurs projets surprises, enchaînant les tubes jusqu’au dernier bébé en date, Variant, dont il s’est hâté de vanter le succès sur Twitter .

Booba rappe les inquiétudes de la société

Le titre, qui évoque les inquiétudes de la société actuelle, s’en prend aux gouvernements, aux footballeurs ou encore aux médias avec le ton incisif qui caractérise l’ancien de Lunatic . Sur une instru de Da Over, on plonge dans un sombre avenir, dont parle sans filtre le rappeur qui se place en voyant et annonce : "du magenta, c’est l’agenda" - bref, il va y avoir du sang .

Complotiste, le Duc ? En tout cas, il est assez à l’écoute des inquiétudes actuelles pour séduire ses fans, qui voient en lui quelqu’un qui dit la vérité . Cependant, il faut toutefois relativiser le succès de Variant : bien qu’il se retrouve en tête du classement Apple Music, ce n’est pas le cas sur les autres applis de streaming .

Il semblerait en tout cas que le Duc de Boulogne n’est pas prêt à tourner la page de sa carrière de rappeur . Après Variant, on peut s’attendre à la sortie d’un prochain single dont Booba a déjà teasé quelques secondes sur Tik Tok .