Booba explique pourquoi il ne fera jamais de feats avec Ninho

Le DUC a expliqué les raisons de sa non-collaboration avec Ninho sur ses réseaux. Et visiblement, il ne changera visiblement jamais d'avis.

par Team Mouv'

Durant sa carrière longue de 10 albums, Booba a collaboré avec de très nombreux artistes . Alors, ses "Rat - pis" se sont longtemps demandés pourquoi il n'avait jamais envisagé de collaborer avec Ninho, l'un des plus gros vendeurs de sa génération et un rappeur bourré de talent . Ils viennent d'obtenir une réponse de Booba lui même, qui a décidé de tout expliquer directement sur Instagram, son terrain de jeu favori .

Du respect pour Ninho, mais pas de collab'

Le Duc est très clair : cette collaboration n'aura jamais lieu . Les raisons de ce refus sont très simples : N - i a collaboré avec trop d'artistes opposés à Booba : "quand on est le ‘meilleur’ de sa génération on devrait savoir que collaborer avec tant d’ennemis du Duc est forcément annulatoire . J’ai déjà refusé ce feat à plusieurs reprises et il n’aura jamais lieu__" affirme t - il sur le compte @Lapiraterieofficial qu'il utilise depuis la fermeture de son compte officiel par Instagram .

Mais Booba précise bien qu'il n'est pas en opposition avec Ninho pour autant . Il refuse de collaborer avec lui mais il prend tout de même le temps de lui témoigner son respect en précisant : "Il n’a pas besoin de moi de toute manière, sa carrière se porte à merveille et d’ailleurs je l’en félicite" .

Capture d'écran de la story IG de Booba (@Lapiraterieofficial)

Toujours en forme

Alors qu'il vient à peine de nous livrer son ultime album, ULTRA, Booba semble plus que jamais en pleine forme . Sur les réseaux, il est hyper - actif et devrait dévoiler ce lundi 19 avril le clip de Grain de Sable feat Elia extrait de son dernier projet . Récemment il n'a pas hésité à tacler méchamment Saïd Taghmaoui et Pierre Ménès. Toujours en clash avec Damso, il s'est moqué du rappeur belge en annonçant à l'avance qu'il comptait troller la séance d'écoute live que Dems va organiser le 28 avril prochain pour la sortie de son album . Même à la retraite, le rappeur de Boubli reste taquin !