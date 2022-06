Booba et Maes : enfin la réconciliation ?

Booba et Maes seraient-ils sur le point de redevenir amis ?

par Team Mouv'

En embrouilles depuis quelques mois déjà, de nouveaux échanges par story interposées entre Booba et Maes laisseraient entrevoir, pour certains, une potentielle réconciliation.

Le retour du duo ?

Pourtant très proches depuis de nombreuses années, l'amitié entre Booba et son ancien protégé, Maes, en a pris un coup en janvier dernier. En effet, alors que Maes était impliqué dans des règlements de compte, celui-ci s'était, de cause à effet, également embrouillé avec Booba qui avait pris parti pour ses anciens producteurs. Plus que cela, ce dernier avait sorti le morceau Pablo, source de disputes entre les deux anciens alliés, pour une question de droit d'auteurs.

Mais alors que les fans voyaient déjà, le 7 juin dernier, un premier pas de Booba vers Maes lorsque B2O avait dévoilé une nouvelle version de Pablo avec la présence du sevranais, voilà que la rumeur s'intensifie depuis quelques jours. Et pour preuve, ce 16 juin déjà, les internautes avaient relevé les stories des deux rappeurs, qui écoutaient, chacun, un titre de l'autre.

Et visiblement, les tensions semblent s'être apaisées, du moins, c'est ce que laissent entendre leurs récents échanges qui signent au moins une chose : un début de re-contact. En effet, si chacun a déjà sorti sa version individuelle de Pablo, Booba a interpellé Maes à propos de leur version collaborative, qu'il pense à sortir officiellement "@maes _ packm je pense que ça doit sortir... Ah bah ouais Bersa !!!!"

Capture d'écran story Instagram de Booba

Une mention à laquelle Maes aura répondu "J'crois j'vais mettre le tag d'un autre beatmaker", puisqu'en effet, celui-ci est également en beef avec le producteur initiale du morceau, Bersa. Mais la solution semble être toute trouvée pour le Duc qui a surenchéri en proposant, ironiquement, d'y mettre son propre tag "@maes _ packm Tag moi j’me suis mis à la prod j'fais que des D sous filtrax"

Capture d'écran story Instagram de Booba

Si rien n'est encore confirmé, ces courts échanges sont assez suffisants pour nourrir l'espoir des fans qui attendent patiemment le retour du duo.