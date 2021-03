Booba et JSX : ambiance inca pour le clip mélancolique "Mona Lisa"

Booba dévoile "Mona Lisa", premier clip extrait d’ULTRA, son ultime album prévu ce vendredi 5 mars à minuit.

par Team Mouv'

Dans quelques heures, Booba dira « adieu » à ses ratpis et au rap français avec son 10ème et dernier album solo intitulé ULTRA. Pour faire monter la pression bien comme il faut, le Duc lâche le premier clip extrait du projet en compagnie d’un de ses poulains JSX .

Booba et JSX font équipe

C’est sur son compte La Piraterie, ( plus ou moins officiel, depuis qu’il a été banni d’Instagram à vie ) que le rappeur de Boulbi a annoncé la sortie de ce clip prévu à 16 heures ce jeudi 4 mars . Le visuel est maintenant devant nos yeux et on retrouve les deux artistes au milieu de la forêt et des pyramides incas ( en Amérique du Sud et visiblement en Argentine vu les maillots de foot portés par les protagonistes ) . Dans cette vidéo réalisée par Lionel Hirle, les images sont assez contrastées : très sombres même si tournées dans des paysages paradisiaques . Quant au morceau, douceur et mélancolie sont au rendez - vous avec un refrain chantonné .

Ce n’est d'ailleurs pas la première fois que Booba et JSX collaborent, puisqu’en janvier 2021 ils avaient dévoilé le clip POMPEI, pour célébrer la signature du jeune rappeur sur le label du Duc .

Allez les raptis, plus quelques heures avant de pouvoir écouter ULTRA .