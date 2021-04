Booba et Elia dévoilent le clip somptueux "Grain de Sable"

Booba et Elia ont frappé un grand coup en dévoilant le clip "Grain de Sable".

par Team Mouv'

Alors que le Duc de Boulogne vient de nous transmettre le dixième et dernier album de sa longue carrière, il a décidé de sortir le clip de Grain de Sable feat Elia .

Un décor grandiose

Extrait d'ULTRA et disponible depuis le 5 mars 2021, ce chant poétique et mélodieux fait se rencontrer la voix angélique de la chanteuse Elia aux textes de B2O. Le tout, sublimé par un visuel à couper le souffle signé Fred de Pontcharra . Dans l'immense salle principale du Grand Palais de Paris, Elia commence le titre seule. Pendant plus d'une minute, elle chante avec beaucoup de grâce et laisse sa voix chaude remplir les pièces vides du palais . Booba entre en scène et arrive comme l'orage, habillé en Duc déchu préférant s'assoir sur un rocher de pirate plutôt que sur son trône de roi .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une fin mystique

Après avoir chanté avec Elia les derniers vers de son poème, Booba disparait mystérieusement en un instant et laisse Elia seule, errer dans les immenses salles vides . Dans un plan énigmatique, on peut même apercevoir la salle principale Grand Palais inondée après la disparition du rappeur du 92i . . .

Devenir un rocher, le rêve d'un grain de sable

Dans cette réalisation plus que réussie, la fusion entre les univers musicaux de ces deux artistes fonctionne à merveille . Ce visuel à couper le souffle vient sublimer le titre Grain de Sable qui fait partie des morceaux les plus streamés d'ULTRA, derrière l'excellent Mona Lisa.