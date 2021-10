Booba envoie le gros clip "Variant", un mois après la sortie du morceau

Booba nous livre enfin le clip pour "Variant".

par Team Mouv'

Plus d'un mois après la sortie du morceau Variant, Booba vient tout juste de publier le clip officiel . Et le DUC a raison, car le morceau est un véritable carton . Dévoilé le 3 septembre 2021 à la rentrée, en seulement trois jours, le morceau avait atteint le million de vues sur Youtube et se positionnait en tête des ventes sur la plateforme de streaming d’Apple . Un véritable succès .

Compte tenu du carton, Booba a décidé d'illustrer le morceau avec un clip. Réalisé par Lionel Hirlé, le visuel est bourré d'effets et de glitchs, se mariant superbement avec l'instrumentale du morceau, et le flow millimétré de Booba .

Ce nouveau clip voit le jour alors que la billetterie pour le Stade de France de Booba est enfin ouverte, le rappeur se produira dans le stade le 3 septembre 2022 .