Booba enchaine et balance encore un extrait d'un inédit

Booba dévoile un nouvel extrait de son prochain single.

par Team Mouv'

Sur TikTok, le Duc de Boulogne vient de lâcher une vidéo de lui en studio . Une vidéo dans laquelle on peut entendre un nouvel extrait d'un morceau inédit .

Décidément, Booba ne quitte jamais le devant de la scène . Depuis la sortie de Variant, dévoilé le 3 septembre 2021, Booba n'a cessé de faire parler de lui : entre clashs et grandes annonces, comme sa date au Stade de France ou son morceau en NFT, le rappeur s'est autant fait remarqué par son omniprésence que par son absence, comme par exemple au Classico Organisé. Et la machine ne s'arrête pas : le Duc vient de publier un extrait de son prochain single

Booba au top de la productivité

Quelques secondes sur TikTok ont réussi à passionner les fans du rappeur de Boulbi : hyperproductif, Booba se montre à nouveau en studio, et nous livre un extrait inédit . Alors que son dixième album, Ultra, a été certifié disque de platine, le Duc n'arrête en rien d'être productif et continue au contraire de multiplier les sorties même si il ne compte plus sortir de projet .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le morceau teasé par Booba pas une, mais bien deux fois sur les réseaux, semble être posé sur une prod très lourde, aux basses profondes et vibrantes . Quant au flow de l'artiste, aux accents autotunés, il semble toujours aussi efficace et riche en punchlines . Grâce à ces deux vidéos, on peut se faire une idée assez claire de l'esprit dans lequel sera le prochain album de Booba .