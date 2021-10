Booba enchaîne et annonce le titre "Léo Messi"

Booba dévoilera un nouveau morceau le 4 novembre, intitulé "Léo Messi".

Si Booba a dit qu'il ne sortirait plus aucun album, sa retraite ne concerne pas les nouvelles sorties de morceau. Le DUC exilé à Miami vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau titre, Léo Messi, en hommage à la légende du football qui évolue désormais au PSG.

Sur ses réseaux, Booba a lâché un premier teaser accompagné de quelques secondes de ce nouveau titre. On peut entendre quelques phrases : "Faites rentrer Léo messi, quand on aime pas on tue, quand on aime on châtie, souviens toi des vrais, quand ils seront partis." Le titre dans son intégralité sera disponible le 4 novembre prochain.

Booba n'était pas emballé par l'arrivée de Messi au PSG

Ce nouveau titre en hommage à Messi est plutôt étonnant, lorsqu'on sait que Booba avait légèrement critiqué l'arrivée du joueur dans la capitale. Après la signature de Léo, Booba avait déclaré : "On attend Jésus et on a eu Lionel, on va voir si il s'y connait en fin du monde" ou encore : "Il va nous servir à quoi contre Clermont-Ferrand ?".

En tout cas, depuis son arrivée, la situation est assez compliquée pour l'ancien barcelonais, qui n'a pas encore réussi à inscrire le moindre but en ligue 1, malgré 15 tirs tentés.