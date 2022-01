Booba en route pour décrocher le premier disque de diamant de sa carrière

Booba va très bientôt recevoir son premier disque de diamant.

Alors qu'il figure dans le top 10 des albums de rap français les plus vendus en 2021 avec ULTRA, Booba est en passe de réaliser un nouveau record personnel.

Booba bientôt diamantaire

Son album Trône cumule plus de 488 000 ventes et se rapproche doucement mais surement des 500 000 ventes et donc du disque de diamant. Le projet sorti en décembre 2017 comprend un bon nombre de hits tels que Petite fille, Friday ou 113 en collaboration avec Damso.

S'il atteint la fameuse barre des 500 000 ventes, Booba se verrait décerner son tout premier disque de diamant. En effet, le Duc de Boulogne a déjà atteint ce chiffre avec l'album Ouest Side mais à cette époque, les paliers de certifications n'étaient pas les mêmes. Une récompense qu'il risque donc bien de célébrer comme il se doit.

Désormais, il ne reste plus qu'à l'auteur de Mona Lisa de vendre une dizaine de milliers d'exemplaire de Trône avant d'être officiellement "diamantaire".