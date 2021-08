Booba en remet une couche sur Kanye West insulté par Chris Brown

Pas fan du personnage Kanye West, Booba a réagi à l'insulte de Chris Brown.

par Team Mouv'

Artiste ultra prétentieux, génie de la musique . . . les avis sur Kanye West sont souvent extrêmes . Personnage très clivant, il ne fait pas toujours l'unanimité à cause de sa personnalité assez spéciale . . . mais heureusement sa musique met souvent tout le monde ( ou presque ) d'accord .

Boycotté, Chris Brown s'emporte

Adulé encore une fois pour la sortie de Donda ce dimanche, l'artiste originaire de Chicago ne s'est pas fait que des amis avec ce 10ème album . . . Notamment avec Chris Brown qui l'a carrément insulté de "grosse pu * * " sur son compte Instagram, avant de se raviser et de supprimer la story . D'après certaines sources, Breezy n'aurait pas du tout apprécié que Ye retire son couplet du morceau New Again . Oui, parce que Kanye peut retirer des couplets à la dernière minute, sans prévenir . . .

Booba ne pardonne pas

Pas vraiment fan de Mr . West, Booba a voulu en remettre une couche en commentant l'insulte de Chris en utilisant juste le motimpardonnable. En effet, le Duc l'a toujours mauvaise concernant la sortie lunaire de Kanye sur l'esclavage en 2018 :

"On entend parler de l’esclavage qui a duré pendant 400 ans… Pendant 400 ans ! Ça ressemble à un choix selon moi"

Booba - capture story Instagram x Chris Brown

Pas d'insulte ni de gaminerie . . . le rappeur de Boulbi est juste remonté et pour le coup on peut le comprendre, même si à l'époque Kanye avait essayer de se justifier suite à ses propos .