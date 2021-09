Booba dédicace Kaaris à son concert à Toulouse

Booba joue "Kalash" et dédicace Kaaris en plein showcase.

Ce vendredi 10 septembre Booba était en showcase à Toulouse . Il en a profité pour interpréter son fameux featuring avec Kaaris, "Kalash", relançant ainsi l'hypothèse d'une possible réconciliation .

Vraie fausse armistice

Alors que le Duc de Boulogne avait invité le rappeur de Sevran à son showcase du 11 septembre c'est un jour plus tôt que B2O a remis le duo sur le devant de la scène . En effet, en plein milieu du show les premières notes du titre "Kalash" ont resonné dans la boite toulousaine et le rappeur du 92 a lancé à son public "faites du bruit pour Kaaris". Le public ébahi a alors explosé en délire face à cet évènement très inattendu . L'artiste a ensuite interprété le morceaux comme à la vieille époque . Booba continu donc sur sa lancé, dans son "mood de paix", reste à savoir si c'est une réelle intention d'apaisement de sa part ou si c'est un simple coup marketing .

On connait en effet l'amour du Duc pour les clashs, lui d'ailleurs qui est en plein dedans avec Sadek . On peut donc se douter que B2O ne soit pas dans une réelle démarche d'apaisement en témoigne même la fin de son invitation à Kaaris "Marion ( la petite - amie de Kaaris) est la bienvenue aussi . Bon vol on t'attend . Vide pas le bar fumier" .