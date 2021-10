Booba décroche son 50ème single d'or

Booba et Green Montana on obtenu l'or pour "Tout gâcher", la cinquième certification de ce type pour B2O.

par Team Mouv'

Le Duc de Boulogne vient d'obtenir son cinquantième single d'or avec le titre qu'il avait enregistré en featuring avec Green Montana, Tout Gâcher .

Booba est définitivement un mythe dans le monde du rap : celui - ci vient de décrocher un nouveau single d'or avec la chanson Tout gâcher en featuring avec Green Montana . Si, pour ce dernier, c'est la première certification de ce type, pour Booba c'est une consécration, puisque cette nouvelle victoire marque son cinquantième single d'or .

Une certification qui assoie la place de B2O

Le morceau, sorti il y a presque un an, en novembre 2020, était un titre de Green Montana . En featuring et produit par B2O et 92i, il marquait l'ascension d'un nouveau nom dans le rap aux côtés de l'iconique Duc de Boulogne . Pari réussi donc pour les deux artistes, dont la collaboration a su convaincre le public et s'imposer dans les charts .

Une petite prise de risque pour Booba, mais qui n'a fait que renforcer sa prestance. Et la certification tombe à pic : le rappeur du 92 vient d'annoncer un grand concert au stade de France,mais est critiqué pour ses clashs à répétition .

Bien que ces 50 singles d'or ne soient pas un record ( Ninho a explosé les stats en vendant son 106ème disque d'or ), ils appuient la place majeure de Booba sur la scène rap actuelle . Le Duc, même s'il a annoncé ne plus sortir d'album, est loin d'avoir dit son dernier mot .