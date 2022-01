Booba de retour sur Twitter avec une photo des Bisounours, il explique son ban

Booba fait son grand retour sur Twitter quelques heures après s’être fait suspendre de la plateforme.

Alors que Twitter avait suspendu son compte ce samedi 8 janvier, Booba fait son retour sur le réseau social à l’oiseau bleu avec des photos de bisounours en ce lundi 10 janvier 2022.

Le retour du phenix

Depuis quelques semaines déjà, Booba ne fait pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, le DUC ne cesse de clamer de façon moqueuse son opposition au vaccin et au pass vaccinal, une position qui fait réagir la toile et qui a selon certains contribué à la suspension de son compte par la plateforme.

De nombreuses fois, celui-ci a manifesté son refus d'impliquer les enfants dans les décisions prises par le gouvernement concernant la crise sanitaire. La semaine dernière, il avait notamment validé une élue de la France Insoumise sur ses réseaux sociaux et avait félicité sa prise de position. Suite à cette marée de tweets, le réseau social a suspendu B2O de sa plateforme ce 8 janvier 2022. Cependant, les raisons de ce ban seraient autres que son hostilité face au gouvernement. En effet, ce serait son ancienne photo de profil montrant Dark Vador en train de massacrer des ewoks qui aurait retenue l'attention du réseau social, comme il l'a expliqué en story.

Mais à l'inverse d'Instagram qui a banni définitivement le compte officiel du rappeur de sa plateforme, Booba a retrouvé ce 10 janvier l'accès à son compte Twitter sur lequel il comptabilise plus de 5 millions d'abonnés et qu'il utilise fréquemment pour s'exprimer. À cette occasion, il a décidé de revenir avec des photos de Bisounours en guise de photo de profil et de bannière, des images loin d'être banales puisqu'on peut y voir les petits ours solidaires, se tenant la main et floqués au ventre de différents emblèmes en référence à diverses luttes social : mouvement BLM, LGBT, lutte antisémitisme...

Ce retour a de quoi une nouvelle fois exprimer les positions du patron de la piraterie, cette fois-ci de façon plus légère mais pas moins moqueuse.