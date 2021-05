Booba : "Damso reste le meilleur de tous les temps"

Booba a réagi à notre vidéo TikTok sur Damso de Laure.

Sorti mercredi dernier ( le 28 avril ) , le suite de Qalf de Damso fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et chez les auditeurs . En froid avec lui depuis plusieurs mois, Booba avait notamment réagi à son live Instagram en l'encensant . . . à moins qu'il s'amusait à le troller .

Gros troll . . . ou pas ?

Quelques jours plus tard, Laure, nouveau personnage incontournable de Mouv', que vous voyez toutes les semaines dans C'Le Monde Chica et Attends JTXPLK, a délivré une vidéo sur TikTok pour parler de Qalf Infinity et de la réaction du Duc en se posant la question : Booba valide Qalf infinity ?

Le rappeur de Boubli a réagi à notre vidéo en envoyant un message assez étonnant sur Instagram :

"Disons simplement que c'est juste une dinguerie, cet album . D'ailleurs Damso reste le meilleur de tous les temps et collaborer de nouveau avec lui serait fou__ ."

Bon, la première phrase sur l'album pourrait tout à fait être dite sincèrement par Booba ( pas forcément en public ) , car il a toujours vanté le grand talent de son ancien poulain malgré leurs différends. . . De là, à dire que c'est le meilleur de tous les temps, on sent évidemment une pointe d'ironie chez lui car en plus on sait qu'il se considère comme le numéro uno !

Bref, à vous de juger . Mais en tout cas cette story va beaucoup faire réagir . Même si on sent le troll, revoir un jour les deux rappeurs réunis sur un morceau, ça serait évidemment complètement fou mais peu probable .