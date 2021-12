Booba, Dala et JSX vont s'allier sur le titre "PRT"

Booba, Dala et JSX annonce une collaboration sur le titre "PRT".

Booba et son équipe vont revenir avec un nouveau titre, *PRT,* pour conclure en beauté cette année 2021 et offrir un beau cadeau de noël à tous leurs fans.

La piraterie est d'attaque

Booba n'en a pas fini avec 2021. Alors qu'il a récemment sorti TN uniquement disponible en NFT, mais aussi le titre Leo Messi ou encore Geronimo fin octobre, le Duc de Boulogne va envoyer un nouveaux morceau vendredi 17 novembre.

Pour ce titre, il sera entouré de deux membres de son label "La Piraterie", Dala et JSX. Tous deux étaient présents sur le dernier album de B2O, ULTRA, et se retrouvent donc sur ce prochain titre nommé PRT en référence à la piraterie. Pour l'instant aucune sonorité ou teaser n'est venu nous donner un aperçu de ce morceau, on ne sait donc pas si les trois rappeurs du 92i évolueront sur un titre mélodieux ou plutôt énervé.

Avec PRT, Booba compte bien continuer de mettre en avant les jeunes poulains de son écurie et montrer qu'il peut encore collaborer avec des rappeurs de la nouvelle génération.