Booba commente son absence du "Classico Organisé"

Le Duc a réagi au projet d'album Paris-Marseille et expliqué sa non-participation au projet.

par Team Mouv'

Alors que les fans de rap français se réjouissent de la sortie d'un album Paris - Marseille que vient d'annoncer Jul, certains remarquent déjà les absents, et notamment celle du plus célèbre d'entre eux, Booba. Si plus de 150 rappeurs seront au rendez - vous, Le Duc ne sera pas dans l'album, et il vient d'expliquer pourquoi .

On aurait pu en rêver, mais ça n'aura pas lieu : le feat entre B2O et le J n'est décidément pas pour tout de suite . Booba ne participera pas à l'album - événement, réunissant 154 des rappeurs les plus iconiques de la capitale et de la cité Phocéenne . Des rappeurs d'univers et de générations très différents seront pourtant présents sur l'album : Alonzo, Oxmo Puccino comme Jok'Air ou encore PLK, mais il faudra faire sans le Duc .

Booba pas emballé par un Classico Organisé

Si B2O valide le S, et avait déjà frôlé le feat avec Jul, il avait expliqué à l'époque que celui - ci ne se ferait pas . Mais, bien que le Duc ne se soit jamais exprimé contre le rappeur marseillais, il est en clash avec de nombreuses personnes présentes sur le projet, à commencer par Kaaris et Sadek.

Sur son Instagram, Booba a ainsi partagé son opinion sur le projet, non sans sel : «et by the way, un classico sans CR7 ne sera jamais un classico mais un clachico»__, lance le Duc . L'idée de cet album ne paraît pas emballer B2O, c'est le moins qu'on puisse dire .

Booba clashe le "classico organisé" sur son instagram

Impossible de savoir si l'artiste d'Ultra a été invité sur le projet . Mais est - ce vraiment surprenant de voir Booba refuser un album qui a pour emblème le regroupement et l'union ? Le rappeur s'est toujours situé au - dessus de game, et ne cherche pas l'unanimité . Extrêmement critique, il serait sans doute compliqué pour lui de travailler avec 150 autres artistes dont certains qu'il ne valide pas .

Avec ou sans Booba, rendez - vous le 29 octobre pour un album qui promet d'être un acte majeur dans l'histoire du rap français .