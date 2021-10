Booba clashe gratuitement Nekfeu : "la racaille de bacs à sable"

Booba qualifie Nekfeu de "racaille de bacs à sable".

Ça faisait longtemps que Booba n'avait pas envoyé une petite pique à Nekfeu. A force ce dernier pourra bientôt se vanter d'être l'une des cible prioritaire du Duc .

"Racaille des bacs à sable"

Via son compte Instagram "lapiraterieofficial" B2O a envoyé un petit tacle à l'ancien membre d'1995 . En effet Booba s'est moqué d'un extrait du freestyle Destins Liés_du S - Crew, sorti en 2016, et plus précisément du passage du Fenek . Un passage dans lequel l'auteur de _Tricheur rap : "Genoux éraflés, les yeux qui louchent vers la fenêtre . J’aimais bien les bagarres de la maternelle, certain profs me disaient qu'il fallait m'interner". Un passage sur lequel le Duc de Boulogne n'a pas manqué de rebondir en traitant Nekfeu de "racaille des bacs à sable".

Pas la première fois

On rappelel que l'auteur de Variant n'en est pas à son premier pique envers le membre de L'Entourage . Ce dernier a en effet souvent été victime de balles perdues comme après son feat avec Gims ou encore après l'hypothétique collaboration de Clara Luciani avec Booba à laquelle B2O avait répondu "Et bah t’as raison ma cocotte, parce que Nekfrite c’est pas trop ça__ . Il vient de faire un feat avec le roi de l’immobilier à Marrakech et c’est bien tuba" .

Des petits tacles auxquels Nekfeu n'a pour l'instant jamais répondu . . .