Booba cité en exemple par une magistrate en plein tribunal

Une procureure a utilisé l'exemple de Booba pour convaincre son prévenu pendant une audience correctionnelle.

par Team Mouv'

Booba, on le sait, inspire de nombreux fans . Mais c’est plus surprenant de le voir cité en plein tribunal . C’est pourtant ce qu’a fait Valentine Géraud, substitute du procureur, à l’occasion du jugement d’un jeune homme pour trafic de cannabis .

Le prévenu rêve de faire carrière dans le rap

Le jeune homme, qui rêve de faire carrière dans le rap, sous le nom de Dizz, ne l’avait pas vu venir : alors que ce dernier se présentait à la barre, niant une partie des faits qui lui étaient reprochés, la magistrate a décidé de prendre l'exemple de réussite du DUC dans le rap . Comme le rapporte le Parisien, celle - ci a donc expliqué à son prévenu :

"Le rap, cela se travaille . Quand on croit à son art, on s’y met corps et âme . Cela se mérite d’être un rappeur connu . Ce n’est pas une épicerie clandestine ou des stupéfiants qui vous aideront dans vos projets" en citant notamment des punchlines de Booba .

Un pari gagné pour la magistrate puisque c’est l'exemple de Booba qui aurait touché le jeune prévenu . Celui - ci a reconnu des faits qu’il avait jusqu’alors niés, admettant qu’il avait "joué le gangster" . "Il y a 60 % de personnage et 40 % de vérité . Ces 48 heures en garde à vue et ces deux jours en prison ont été un électrochoc", aurait - il ajouté. La sincérité du jeune homme a touché Valentine Géraud qui l’a condamné à 18 mois de prison, dont un an ferme, à effectuer sous bracelet électronique . Celui - ci a même pu rentrer directement chez lui en attendant la mise en place du bracelet .

Une histoire qui se finit bien, et en grande partie grâce au Duc .