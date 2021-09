Booba choisit entre “JVLIVS II” et “QALF Infinity”

Dans une nouvelle interview pour Konbini, Booba est revenu sur les albums de SCH et Damso.

par Team Mouv'

Booba n’a pas sa langue dans sa poche et il le prouve encore dans une nouvelle interview Fast and Curious pour Konbini . Au cours de celle - ci, le journaliste lui a demandé ce qu’il préférait entre JVLIVS II de SCH et QALF Infinity de Damso . Et Booba n’a pas du tout hésité .

Booba préfère JVLIVS II

L’auteur de ULTRA a rapidement fait son choix, sans aucune hésitation il a choisi le dernier album de SCH . Il explique : “Ah je préfère JVLIVS II, j’ai entendu quelques morceaux . QALF Infinity c’est vraiment de la grosse de - mer” . avant d’ajouter sur son ancien poulain du 92i : “En toute objectivité, JVLIVS II c’est beaucoup mieux en termes de rap et d’instrus mais QALF machin… il communique pas, il fait pas de clip, si t’es fan de lui, t’as rien à manger . ”

Un choix qui fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, alors que Booba a aussi dû choisir entre Rohff et La Fouine, au cours du même entretien . Encore une fois, le DUC a rapidement sorti sa réponse : “La Fouine” .