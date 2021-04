Booba sort de sa "retraite" : "Je retourne au studio"

"La piraterie n'est jamais finie Morray !" La preuve sur l'insta du Duc, après avoir annoncé que son dixième album : "Ultra" serait le dernier, il compte déjà revenir en studio.

par Team Mouv'

Booba est un hyperactif à tendance versatile . . . Après la sortie le 5 mars 2021 de son dixième album studio : ULTRA, il annonçait au monde qu'il s'agirait du dernier album, avec une retraite bien programmée . Mais quelques semaines plus tard, le DUC sort finalement de cette retraite anticipée et prévient ses fans qu'il retourne en studio .

Ce qui a pesé dans la balance c'est le récent classement du Top Singles SNEP, le rappeur américain Lil Nas X occupe désormais la première place du Top Singles avec "Montero ( Call Me By Your Name ) " . De son côté, le titre Mona Lisa en feat avec JSX occupe maintenant la 7e place du classement . Un résultat qui a visiblement agacé Booba, qui a interpellé JSX sur Insta avec un message clair .

On va dictaturer tout ça . Mode moyen - âge activé . Le cirque est ouvert . Je retourne au studio .

Capture Insta @lapiraterieofficial

Suivi par une autre story où il écrit :"Priez"

Capture Insta @lapiraterieofficial

On est prêt ! En attendant vous pouvez écouter et mater le clip somptueux de Booba et Elia : Grain de sable.